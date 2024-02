Hier freut sich jeder AbbVie-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie Inc.":

Der Aktienkurs von Abbvie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -8,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Abbvie eine Outperformance von +29,57 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Abbvie mit einer Rendite, die 25,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt, überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Abbvie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +19,55 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit +8,36 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 10 Analystenbewertungen 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die Abbvie-Aktie. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 166,25 USD, was ein Abwärtspotenzial von -6,65 Prozent bedeutet. Dadurch erhält Abbvie insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Abbvie 3,51 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (4,49) liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.