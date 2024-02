Hier freut sich jeder AVIVA-Anleger!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Aviva liegt bei 7,75, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Aviva liegt bei 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aviva in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen für die Aviva-Aktie bei 406,46 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 454 GBP, was einen Unterschied von +11,7 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (431,68 GBP) weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aviva also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Aviva-Aktie langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen und die Stimmungsänderung zum Negativen tendiert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.