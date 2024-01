Hier freut sich jeder ALUF Holdings-Anleger!

Die Aluf-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,0075 USD einen Abstand von -25 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 USD aufweist. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,01 USD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) erhält die Aluf-Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,35, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Aluf eine "Gut"-Bewertung. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aluf. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Aluf-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment und die Verbesserung des Buzz zu einer positiven Gesamtbewertung führen.