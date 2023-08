Hier freut sich jeder 3U HOLDING AG-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

Für die Aktie 3u stehen per 29.08.2023, 02:25 Uhr 2.35 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. 3u zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Die Aussichten für 3u haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 3u. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt 3u damit 84,56 Prozent über dem Durchschnitt (-1,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -0,6 Prozent. 3u liegt aktuell 83,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist 3u im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,18 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,18 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

