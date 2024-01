Hiconics Eco-energy Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Hiconics Eco-energy im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hiconics Eco-energy, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Hiconics Eco-energy führt zu einer Einstufung als "Neutral", sowohl beim RSI als auch beim RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hiconics Eco-energy auf 5,35 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,91 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,22 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht", während der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,11 CNH hat, was die Aktie mit einem Abstand von -3,91 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Hiconics Eco-energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1.49% liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.