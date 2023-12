Hibino Aktie: Der nächste große Wurf!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Meinungsäußerungen. In Bezug auf das Unternehmen Hibino wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Monaten lässt keine Schlüsse darüber zu, ob die Aktie viel oder wenig Beachtung erfährt. Daher ergibt sich auch hier ein "Neutral"-Rating für die Hibino-Aktie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Hibino als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für RSI7 beträgt 15,7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für RSI25 bei 27,27 liegt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Hibino bei 1645,47 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 2220 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +34,92 Prozent in Bezug auf den GD200. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage wird ein positiver Abstand von +31,64 Prozent festgestellt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Gesamtnote für die Aktie als "Gut" vergeben.