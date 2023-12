Hibino Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hibino als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Hibino-Aktie beträgt 22,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 45,11 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Hibino in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was die Einschätzung "Neutral" für den Titel ergibt.

Die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie umfassen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität für die Aktie von Hibino hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hibino-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ein "Gut"-Rating erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt (um 14,79 Prozent) als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (um 14,71 Prozent).

Insgesamt wird Hibino also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.