Hibino Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Hibino-Aktie bei 1667,65 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2153 JPY, was einem Unterschied von +29,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1766,78 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+21,86 Prozent), wodurch die Hibino-Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hibino eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz über Hibino in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie liegt im normalen Bereich, wodurch sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hibino-Aktie beträgt 51, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Hibino-Aktie.