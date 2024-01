Hibino Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Hibino zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Insofern erhält die Aktie von Hibino bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Hibino auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf. Damit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Hibino derzeit bei 1659,77 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 2074 JPY, was einen Abstand von +24,96 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +19,42 Prozent. Insgesamt erhält die Hibino-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Hibino überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Hibino weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hibino-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.