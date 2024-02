Hibbett Sports Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Sportartikel-Einzelhändler Hibbett hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt positive Einschätzungen von Analysten erhalten. Von den letzten sechs Bewertungen waren vier positiv, zwei neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 69,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 74,25 USD einen potenziellen Rückgang um -6,17 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung seitens der Analysten.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage, dass die Hibbett-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende von 1,56 % liegt Hibbett im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,44 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat Hibbett ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie unterbewertet erscheinen lässt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Hibbett-Aktie, wobei die fundamentale Unterbewertung durch das niedrige KGV positiv hervorgehoben wird.