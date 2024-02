Hibbett Sports Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Analyse der Aktie von Hibbett in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Analysten sie insgesamt mit 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet haben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hibbett. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 69,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Hibbett festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Hibbett daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 73,75 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (51,07 USD) liegt, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (68,57 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,55 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hibbett-Aktie in der technischen Analyse somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,56 Prozent, was 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Hibbett als "Schlecht" bewertet.

Die Gesamtbewertung der Analysten für die Hibbett-Aktie ergibt somit eine Einschätzung von "Neutral".