Hiap Tong Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Hiap Tong-Aktie zeigt ein negatives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,11 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,094 SGD liegt, was einem Unterschied von -14,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,1 SGD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Hiap Tong-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,09 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen ergeben keine klaren positiven oder negativen Tendenzen, weshalb die Hiap Tong-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Auch das Anleger-Sentiment auf Basis von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigt eine neutrale Haltung gegenüber der Hiap Tong-Aktie. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Ausschläge in den Diskussionen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daraus resultiert auch hier eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength-Index, das Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment ein neutrales bis negatives Bild für die Hiap Tong-Aktie.