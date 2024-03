Hiap Tong Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Hiap Tong-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als neutral eingestuft.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen gesprochen haben. Daher wird die Hiap Tong-Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hiap Tong liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dahingegen zeigt der RSI25, dass Hiap Tong weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Hiap Tong-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hiap Tong beträgt derzeit 5, was eine positive Differenz von +1,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hiap Tong eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.