China Food, Beverage Aktie: Wohin geht die Reise?

Die China Food And Beverage Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,11 USD, was einer Überbewertung von +1,77 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 USD, was einer Überbewertung von +24,39 Prozent entspricht, was wiederum als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 88, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Unter Berücksichtigung des Sentiments und Buzz im Netz wird die Aktie von China Food And Beverage als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.