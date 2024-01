Hiap Tong Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Hiap Tong-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 SGD, während der letzte Schlusskurs mit 0,097 SGD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,097 SGD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 28,57 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44, was als neutral betrachtet wird, und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Hiap Tong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance bei +20,97 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine signifikanten Veränderungen, weshalb in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Hiap Tong insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.