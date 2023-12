Hiap Seng Engineering Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Anleger-Stimmung bei Hiap Seng Engineering ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hiap Seng Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor liegt die Aktie 74,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 10,72 Prozent, wobei Hiap Seng Engineering auch hier unterperformt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,02 SGD. Dies bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die gleiche Einschätzung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Somit wird auch hier die Aktie mit "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Hiap Seng Engineering.