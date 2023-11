Hiap Seng Engineering Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 zu normieren. Der RSI-Wert von Hiap Seng Engineering liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25-Wert von 50 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Hiap Seng Engineering in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung in den Diskussionen, die entweder übermäßig positiv oder negativ gewesen wären. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen momentan stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Hiap Seng Engineering in etwa normaler Frequenz diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Hiap Seng Engineering bei 0,02 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie ebenfalls bei 0,02 SGD liegt. Dies führt zu einem Abstand von 0 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0,02 SGD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hiap Seng Engineering derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -17,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Daher erhält Hiap Seng Engineering von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.