Hiap Hoe Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Hiap Hoe liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da dieser bei 43,75 liegt. Somit erhält das Hiap Hoe-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Hiap Hoe. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Daher erhält Hiap Hoe von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Hiap Hoe insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Hiap Hoe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,66 SGD lag, was einen Unterschied von -5,71 Prozent zum Durchschnittskurs darstellt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tages-Durchschnitt aktuell bei 0,66 SGD liegt.

Zusammenfassend erhält Hiap Hoe in Bezug auf verschiedene Analysekriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.