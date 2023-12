Hiap Hoe Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Anleger-Stimmung bei Hiap Hoe in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Analyse von Meinungen und Äußerungen in den letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hiap Hoe liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktien von Hiap Hoe wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht wird die Hiap Hoe auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,7 SGD, während der Aktienkurs bei 0,655 SGD liegt, was einer Abweichung von -6,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,76 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.