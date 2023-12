Hiag Immobilien Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich Hiag Immobilien wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wertung führte. Insgesamt wurde Hiag Immobilien in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment ergibt dementsprechend eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Hiag Immobilien hat derzeit einen RSI-Wert von 53,33, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hiag Immobilien verläuft aktuell bei 78,8 CHF, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 78 CHF aus dem Handel und hat damit eine Differenz von -1,02 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von -1,15 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".