Hiag Immobilien Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Hiag Immobilien-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (78,74 CHF) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (78,76 CHF) weichen jeweils um etwa -1,45 Prozent bzw. -1,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (77,6 CHF) ab.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um die Hiag Immobilien-Aktie weitgehend neutral ist. Es gibt weder überwiegend positive noch negative Ausschläge, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hiag Immobilien-Aktie liegt bei 52,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral betrachtet wird. Für den RSI25, der eine relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war weder signifikant mehr noch weniger als üblich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Hiag Immobilien-Aktie führt.