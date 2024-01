Hi Sun Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hi Sun China als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 25, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,88 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hi Sun China wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hi Sun China beschäftigt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hi Sun China mit einer Rendite von -40,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 32 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,48 Prozent aufweist, liegt Hi Sun China mit 32,75 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hi Sun China bei 12,27, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 22 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.