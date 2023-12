Hi Sun Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Hi Sun China-Aktie verzeichnete einen aktuellen Kurs von 0,51 HKD, was einer Entfernung von -19,05 Prozent vom GD200 (0,63 HKD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage widerspiegelt, bei 0,51 HKD. Dies führt zu einem neutralen Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hi Sun China-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hi Sun China im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Hi Sun China werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktivität mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hi Sun China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,3) führen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Hi Sun China-Aktie.