Hi Sun Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Für die Hi Sun China-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 28,57, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hi Sun China bei 0,64 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,53 HKD notiert, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -17,19 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,52 HKD, was einer Differenz von +1,92 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz in Bezug auf Hi Sun China auf mittlerem Niveau liegen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Hi Sun China-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,8 liegt, was einem Abstand von 47 Prozent zum Branchen-KGV von 22,2 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.