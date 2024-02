Hi Sun Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Hi Sun China verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -13,1 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -27,13 Prozent für Hi Sun China im Branchenvergleich entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Hi Sun China um 26,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielt nicht nur die harten Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch die weichen Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Hi Sun China untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen in Bezug auf Hi Sun China diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hi Sun China liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 63,33, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hi Sun China-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,58 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (0,48 HKD) weicht somit um -17,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,5 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt somit auf ähnlichem Niveau (-4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Hi Sun China-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.