Hi Sun Aktie: Jetzt aber!

Die Hi Sun China Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse betrachtet, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufzeichnet. Der aktuelle RSI-Wert von 28,57 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" für dieses Signal führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine Einstufung von "Neutral" erhält. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Hi Sun China Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,18 Prozent erzielt, was 34,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich IT-Dienstleistungen beträgt -7,78 Prozent, wobei die Aktie der Hi Sun China derzeit 33,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene.

Fundamental gesehen wird die Hi Sun China Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,8, was einen Abstand von 47 Prozent zum Branchen-KGV von 22,2 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird eine "Gut"-Empfehlung abgegeben.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0, was zu einer negativen Differenz von -5,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus dem Bereich IT-Dienstleistungen führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hi Sun China von den Analysten die Bewertung "Schlecht".