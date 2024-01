Hi Sun Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Hi Sun China hat derzeit einen RSI von 33,33, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Hi Sun China mit einer Rendite von -41,18 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,6 Prozent aufweist, liegt Hi Sun China mit 33,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hi Sun China ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hi Sun China beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Hi Sun China 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.