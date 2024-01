Hi Sun Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Hi Sun China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -8,05 Prozent gefallen, was einer Unterperformance von -32,18 Prozent für Hi Sun China entspricht. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -8,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Hi Sun China um 31,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hi Sun China wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Dadurch erhält Hi Sun China auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hi Sun China zeigte bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hi Sun China im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,89 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,89 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

