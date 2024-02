Hi Sun Aktie: Aus und vorbei!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Hi Sun China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,23 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -27,13 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -13,67 Prozent lag die Aktie um 26,56 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hi Sun China weist eine neutrale Bewertung auf, mit einem Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 63,33 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hi Sun China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hi Sun China einen Wert von 12 auf, während der Branchendurchschnitt für "IT-Dienstleistungen" bei 25,75 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.