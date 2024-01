Hi-Level Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Hi-level ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Hi-level nach dem KGV unterbewertet ist, da das KGV mit 2,65 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Hi-level ein schlechtes Signal, da der RSI einen Wert von 100 aufweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Hi-level in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,11 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Hi-level um 28,47 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.