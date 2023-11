Pyrum Innovations Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pyrum Innovations-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 49,35, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Pyrum Innovations-Aktie.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Pyrum Innovations-Aktie mit 36,2 EUR 17,99 Prozent unter dem GD200 (44,14 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 36,92 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Pyrum Innovations-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Pyrum Innovations wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde und das Unternehmen mehr Beachtung und Aufmerksamkeit erfuhr als üblich. Dadurch erhält die Pyrum Innovations-Aktie ein "Gut"-Rating.