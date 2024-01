Hi-Level Aktie: Der Knall ist da!

Die Hi-level Aktie wird derzeit in einer technischen Analyse betrachtet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,13 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,072 HKD liegt und damit einen Abstand von -44,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,08 HKD, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Hinsichtlich Hi-level gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hi-level Aktie zeigt einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (63,64) zeigt hingegen, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hi-level.

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Hi-level Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,25 Prozent erzielt hat, was 25,26 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Sektoraktien liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Hi-level aktuell 24,31 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.