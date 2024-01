Hi-Level Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bei Hi-level wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses von Hi-level in den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Unterperformance von -25,09 Prozent im Branchenvergleich und von 27,69 Prozent im Sektorvergleich. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hi-level zeigt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine Überkauft-Situation, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -5,47 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.