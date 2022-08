HiStone bringt das neue ERA HK960 POS-Gerät auf den Markt, um den Einzelhandel und das Gastgewerbe zu revolutionieren

New York (ots/PRNewswire) -ERA HK960, das POS-Modell der nächsten Generation, wurde entwickelt, um die Kundenzufriedenheit drastisch zu verbessern, indem es Unternehmen flexiblere, effizientere und sicherere POS-Dienste ermöglicht. Die erweiterten Funktionen des HK960 in Verbindung mit dem hochwertigen Design sind darauf ausgerichtet, die Erwartungen von Mitarbeitern und Kunden zu erfüllen und gleichzeitig das Benutzer- und Einkaufserlebnis zu verbessern. Das Flaggschiff HK960 POS wurde entwickelt, um das Kernziel des Einzelhandels und des Gastgewerbes zu erreichen - lange Arbeitszeiten zu vermeiden und den Kundenservice schneller denn je zu gestalten.„Die Kunden entwickeln sich weiter, da sie sicherere und personalisierte Dienste benötigen, die ihren Einkaufserlebnissen einen höheren Wert verleihen", sagte Alex Barannik, Business Development Director bei HiStone. „Dieses neue Paradigma spornt uns an, die effizientesten, marktreifen POS-Lösungen zu liefern, die das Geschäftswachstum fördern und die Kundenzufriedenheit erhöhen."- Ultraflache Blende kombiniert mit hoher HelligkeitDer ultradünne Rahmen von nur 1,1 cm lässt das Display elegant aussehen und entspricht der Uhrzeit.Die Ränder des Modells sind nur 1 cm und 1,5 cm lang; deshalb beträgt das Bildschirmverhältnis 82 % - HiStone bietet Ihren Mitarbeitern das größtmögliche Sichtfeld.Das Technologie-Update ist angenehmer für die Augen.- Leistungsmerkmale der Spitzenklasse in einem kleinen, eleganten GehäuseDas Modell verfügt über Intel Tiger Lake UP3, die11. Generation von Intels CPU. Der i3-1115G4E ist mit einer Taktfrequenz von 2,2 GHz bis 3,9 GHz ausreichend leistungsfähig und für den Alltagsbetrieb auf Dauer viel effizienter. Der HK960 hat eine der höchsten Turbogeschwindigkeiten (bis zu 4,2 GHz).Außerdem erhält das technisch innovative Modell verbesserte DDR-Eigenschaften: eine Taktrate von 3200 MHz und eine Bandbreite von 31 Gb/s. Die Reaktionsgeschwindigkeit gehört zu den Kerneigenschaften von Kassenautomaten - wenige Sekunden reichen völlig aus, um die App zu öffnen, Seiten anzuzeigen und die Abrechnung abzuschließen.- Ultra-sichere NutzungHiStone ist sich der Bedeutung höchster, wasserdichter Sicherheit bewusst; deshalb verfügt das Flaggschiffmodell über einen doppelten LAN-Anschluss. HiStone hat seine hochmoderne POS-Maschine mit 50 000 Stunden Mean Time Between Failure ausgestattet. Und das klingt ziemlich beeindruckend.Über HiStone (https://www.hics.histonetec.com/)HiStone gehört zu den weltweit bekanntesten Entwicklern von Lösungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Markt. Für den Handel stehen All-in-One-Kassen, Box- und mobile Kassensysteme, Self-Checkouts und andere Produkte zur Verfügung. Mehr erfahren https://www.hics.histonetec.comKontakt:Direktor Geschäftsentwicklung EU bei Histoneinfopos@histonetec.com +393451501442Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1873345/HiStone_Logo.jpgOriginal-Content von: HiStone, übermittelt durch news aktuell