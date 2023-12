Hexpol Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Bei der Analyse von Hexpol haben unsere Analysten festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare in den sozialen Medien positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hexpol liegt momentan bei 12,5 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse und weist ebenfalls auf eine überverkaufte Lage hin, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hexpol-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 110,47 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 115,4 SEK liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so zeigt sich ein positiveres Bild und die Aktie erhält ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während sich kaum Änderungen in der Stimmung identifizieren ließen. Aufgrund dieser Faktoren wird Hexpol insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.