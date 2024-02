Hexing Electrical ist zurück!

Der Aktienkurs von Hexing Electrical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 72,86 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 88 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,61 Prozent verzeichnete, hat Hexing Electrical mit 82,47 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Hexing Electrical derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 25,58 CNH, während der Aktienkurs bei 32,01 CNH liegt, was einer Abweichung von +25,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 29,17 CNH um +9,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Hexing Electrical-Aktie überverkauft ist und demzufolge ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Hexing Electrical eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hexing Electrical besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet. Insgesamt erhält Hexing Electrical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.