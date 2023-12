Hexing Electrical Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Hexing Electrical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,06 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +14,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,51 CNH) entspricht. Dies stellt aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung dar. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 24,33 CNH über dem letzten Schlusskurs (+13,07 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hexing Electrical-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Hexing Electrical besonders positive Diskussionen geführt. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Hexing Electrical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,18 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 17,59 Prozent lag. Dies stellt eine Outperformance von +9,59 Prozent dar. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 12,33 Prozent, und Hexing Electrical übertraf diesen Durchschnittswert um 14,84 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 23,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hexing Electrical überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,67 eine Überverkaufssituation, wodurch die Aktie auch hiermit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Hexing Electrical-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.