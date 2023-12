Hexing Electrical Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Aufmerksamkeit erhält. Die Anleger haben in Bezug auf das Unternehmen keine wesentlich höhere oder niedrigere Diskussionsintensität gezeigt als üblich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Hexing Electrical-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hexing Electrical. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 28,07 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Hexing Electrical derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Hexing Electrical ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 28,41). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung. Somit wird Hexing Electrical insgesamt als "Gut" in diesem Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es gab keine negativen Diskussionen. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hexing Electrical. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Hexing Electrical liegt derzeit bei 24,16 CNH. Damit erhält die Aktie die Bewertung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 27,97 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +15,77 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 liegt derzeit bei 24,48 CNH. Dies entspricht für die Hexing Electrical-Aktie einer aktuellen Differenz von +14,26 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

