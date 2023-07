Hexima wird -4.17 Prozent niedriger gehandelt und hatte gestern ein Handelsvolumen von 2,3 Tsd. AUD

Hexima (HXL.AX) ist während der vergangenen 24 Stunden um -4.17 % gefallen (Stand: 07:32 Uhr am Freitag, 21. Juli 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Hexima kann derzeit für etwa 0.02 AUD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Hexima-Aktien beträgt 167 Mio.. Hexima hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 4 Mio. AUD und Hexima-Aktien im Wert von etwa 2,3 Tsd. AUD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Hexima um 21.05 % gestiegen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.02 AUD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 07.10.2022 mit 0.026 AUD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 28.03.2023 bei 0.009 AUD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Washington H Soul Pattinson & (SOL.AX) ist um 0.98 % gestiegen und wird jetzt bei 32.1599 AUD gehandelt. Washington H Soul Pattinson &-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 11,5 Mrd. AUD. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Washington H Soul Pattinson & beträgt 9.18.

- Fortescue Metals (FMG.AX) ist um 1.35 % gestiegen und wird jetzt bei 22.6 AUD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fortescue Metals beläuft sich auf 69,9 Mrd. AUD. Fortescue Metals hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 8.01.

- Csl (CSL.AX) ist um -0.08 % gefallen und wird jetzt bei 265.95 AUD gehandelt. Csl-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 128,7 Mrd. AUD. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Csl beträgt 39.99.