Hexima Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Hexima-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,018 AUD liegt also deutlich darunter, mit einem Unterschied von -10 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,02 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls 10 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Hexima-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hexima diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt und insgesamt zu einer neutralen Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Hexima zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf 7-Tage-Basis. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Hexima-Aktie somit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.