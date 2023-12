Hexima Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Hexima-Aktien wurden in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die meisten der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hexima-Aktie derzeit bei 50 liegt, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Hexima-Aktie beträgt derzeit 0,02 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,018 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hexima in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird jedoch auch als "Gut" bewertet, da über Hexima deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist.

Insgesamt erhält die Hexima-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Anlegerstimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.