Hexima Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Hexima-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,018 AUD einen Abstand von -10 Prozent vom GD200 (0,02 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 AUD. Dies bedeutet ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand hier ebenfalls -10 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hexima-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen zur Hexima neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Stimmung hinsichtlich der Hexima-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hexima-Aktie beträgt aktuell 50, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie hier überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zur Hexima-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hexima-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.