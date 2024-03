Hexicon AB Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Hexicon verzeichnet derzeit einen Kurs von 0,4885 SEK, was einem Rückgang von 12,77 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -23,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Entwicklungen in der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen waren.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Negative Diskussionen waren kaum vorhanden, und an einem Tag war die Stimmung sogar überwiegend neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger besonders an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hexicon liegt bei 45,97, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, steht bei 57,71 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Hexicon auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.