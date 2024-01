Hexicon AB Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Hexicon-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,72 SEK, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,659 SEK lag, was einem Rückgang um 8,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,55 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt mit einem Plus von 19,82 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hexicon-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen auch gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Hexicon-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI (41,52 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (35,22 Punkte) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Hexicon-Aktie.