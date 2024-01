Hexcel Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Aktienkurs von Hexcel zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industriesektors eine Rendite von 26,24 Prozent, was mehr als 123 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 242,31 Prozent, wobei Hexcel mit 216,07 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 41,19, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hexcel eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Analysten haben Hexcel in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen, was langfristig zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Kurzfristig liegen jedoch 1 positive und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,15 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.