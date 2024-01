Hexcel Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Hexcel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Hexcel damit 123,09 Prozent unter dem Durchschnitt von 149,33 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 242,71 Prozent. Hexcel liegt aktuell 216,47 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Hexcel-Aktie derzeit als "Neutral". Diese Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,69 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hexcel liegt bei 51,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,43 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".