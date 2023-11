Hexcel Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Hexcel zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,65 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 13,35 Prozent, was bedeutet, dass Hexcel mit -2,71 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 31,63 Prozent, wobei Hexcel 20,98 Prozent unter diesem Wert blieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Hexcel in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hexcel beträgt 13,89, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 41,97, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse von Hexcel auf diesen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild einer Aktie geben. In diesem Zusammenhang zeigt Hexcel eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Hexcel in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.