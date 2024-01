Hexatronic AB-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die schwedische Firma Hexatronic wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Privatnutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 23,3 SEK etwa 60,73 Prozent unter dem GD200 (59,33 SEK) liegt, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 23,84 SEK, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hexatronic-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 5 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 5,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Hexatronic zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche sehr niedrig ist. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, was darauf hindeutet, dass die Hexatronic-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hexatronic derzeit eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt (3,05). Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.