Hexatronic AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Hexatronic liegt bei 43,62, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 39,93 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hexatronic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -58,56 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +1,94 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hexatronic derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Dieser Unterschied von 2,62 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Hexatronic ist ebenfalls positiv. Kommentare in sozialen Medien waren überwiegend positiv und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Gesamteinschätzung für Hexatronic neutral ist, wobei die Dividendenpolitik als schlecht und die Anlegerstimmung als gut bewertet wird.