Hexatronic AB Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Hexatronic liegt bei 34,93 und wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 26,03, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hexatronic derzeit bei 63,27 SEK. Der Aktienkurs schloss bei 26,82 SEK, was einen Abstand von -57,61 Prozent ergibt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 25,67 SEK, was einer Differenz von +4,48 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Hexatronic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,92 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 47 liegt. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine präzise und frühzeitige Erkennung. Die Stimmung für Hexatronic hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für Hexatronic ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.